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Dünyanın ilk hidrojen enerjili treni hizmete girdi

demiryolu şirketi Alstom tarafından, dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli treninin 'da hizmete girdiği bildirildi

Giriş Tarihi: 18.9.2018 10:48 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 10:49
Dünyanın ilk hidrojen enerjili treni hizmete girdi

Şirketten yapılan açıklamada, "Coradia iLint" adı verilen trenin saatte 140 kilometre hıza çıkabildiği ve 'nın Aşağı Saksonya bölgesindeki 100 kilometrelik bölgeye hizmet vereceği belirtildi.

'daki yolculuğuna başlayan trenin orta vadede seri üretiminin yapılacağı, değeri 81 milyon avro olan 14 hidrojen yakıtlı trenin de devreye alınmasının planlandığı ifade edildi.

İhtiyaç duyulan hidrojen yakıtının, trenin işletme güzergahındaki Bremervörde istasyonunda gaz şeklinde muhafaza edildiği belirtilen açıklamada, yeni ulaşım aracının en büyük özelliğinin düşük ses kirliliği ve sıfır emisyon olduğu kaydedildi.

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Dünyanın ilk hidrojen enerjili treni hizmete girdi
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