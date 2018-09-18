FETÖ'nün finanse edilmesine ilişkin davada 63 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

"Himmet" adı altında topladıkları paraları FETÖ 'ye mali yardım amacıyla kullandıkları iddiasıyla, TMSF yetkililerinin kayyum olarak atandığı Dumankaya İnşaat 'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, 12'si tutuklu 29 sanık ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan ve öğretmen olduğunu söyleyen tutuklu sanık İlyas Maltepe, 2004 yılında bir eğitim kurumunda çalıştığını, bu kurumun Bank Asya ile çalıştığını ve bu nedenle maaşını bu bankadan aldığını kaydetti.

Bank Asya'da bulunan hesabındaki artışın işten ayrılması nedeniyle yatırılan tazminattan kaynaklandığını savunan Maltepe, "ByLock programını da kesinlikle kullanmadım. Ezan ve namaz vakti programlarını kullanıyordum. Buradan inmiş olabilir. Ama kesinlikle ben indirip kullanmadım, kimseyle mesajlaşmadım" ifadelerini kullandı.

Duruşma tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, sanıklardan Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, Semih Serhat Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi, Murat Koca, Ali Rıza Özbek ve Ahmet Akıncıoğlu'nun, "silahlı terör örgütü (FETÖ) yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar, 55 sanığın ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Sanıklardan Göksel Işık hakkında ise etkin pişmanlıktan yararlandığı için "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, özellikle FETÖ adına kullanılan hesaplardaki c¸eklerin c¸ogˆunlugˆunun Dumankaya grup s¸irketlerine ait olduğu, şirket sahiplerinin örgüte kurban ve "himmet" adı altında para toplayarak finans kaynağı sağladığı öne sürülüyor.