İdlib için ‘Barış Tugayı’

için diplomatik çabalarını sürdüren Türkiye sahada yaşanabilecek her türlü olumsuzluk için askeri tedbirlerini de alıyor. İdlib'deki sivilleri korumak için 5 bin kişiden oluşan tugay hazır. Mehmetçik gerektiğinde Barış Tugayı olarak İdlib'te görev yapmak için hazır bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. İki lider İdlib konusunu masaya yatırdı. Türkiye bir yandan diplomatik çabalarını var gücüyle sürdürürken diğer yandan da cephe hattında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı askeri tedbirlerini alıyor. İdlib'de 12 adet gözlem noktası bulunan Türkiye hem bu gözlem noktalarının güvenliğini artırdı hem de sınır ötesine takviye güç gönderdi.Bu kapsamda tank ve zırhlı sevkıyatının yanı sıra komandolar da sınır ötesinde her türlü olumsuz senaryoya karşı konuşlandı. Sınır ötesinde atılan askeri adımların yanı sıra sınırın Türkiye tarafında da güvenlik tedbirleri had safhaya çıkarıldı. Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'te sivilleri hedef alabilecek rejim saldırılarına ve silahlı terör örgütlerinin oluşturabileceği kaosa karşı yaklaşık 1 tugay Mehmetçik hazır bekliyor.