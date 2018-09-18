İşte İdlib’deki Türk kaleleri

Suriye
'de Esad rejimi İdlib
'e yönelik kara operasyonu hazırlığı yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) mevcut 12 gözlem noktasına TIR'larla tank, top ve ateş destek unsurlarıyla takviye yapıyor. Gece boyunca süren sevkıyatlarda İdlib'i çevreleyen gözlem noktalarının askeri kapasiteleri artırıldı. SABAH'ın fotoğrafladığı gözlem noktalarında her biri 7 ton ağırlığında, 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki modüler beton bloklar dikkat çekiyor. Türk gözlem noktaları, ASELSAN
tarafından yerli olarak üretilen havan mermilerinin tespit ve takibini yaparak, mermilerin tahmini çıkış ve düşüş yerlerini hesaplayan SERHAT hava tespit radarı tarafından korunuyor. Türk üslerinin etrafında hendekler ve akordeon engeller de bulunuyor. Kale gibi korunan üslerde Türk bayrakları dalgalanıyor. ASKERİ ÜSLER GÜÇLENDİRİLDİ Türkiye
, Rusya ve İran arasında imzalanan Astana Antlaşması çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes rejiminin takibi için 12 Ekim 2017'de bölgeye intikal başlattı. TSK anlaşmayla birlikte Afrin, Halep, Hama ve Lazkiye kırsalında muhalifler ile Esad rejimi arasında 12 gözlem noktası oluşturdu. Bölgede başta en güneydeki gözlem noktası Morek olmak üzere sıcak bölgede bulunan askeri noktalara tank, fırtına obüsü ve ateş destek unsuları takviyesi yapıldı. Bu gözlem noktaları ile bağlantı yollarına tank, iletişim ve koordinasyonu artırabilmek için çalışmalar yapıldı. Olağanüstü bir durumda devreye sokmak için ateş destek unsurları konuşlandırıldı. TSK gözlem noktalarını olası bir saldırıya karşı güçlendirmiş oldu. TSK sınırın Suriye tarafında İdlib'de bulunan üsleri güçlendirmeye devam ederken Türkiye tarafında da askeri araç sevkiyatı devam ediyor. Çeşitli kentlerde fırtına obüsleri ve diğer askeri araçlar Hatay
- Kilis
sınırında bulunan askeri birliklere gönderiliyor.