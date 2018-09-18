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’teki askerlere operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sinyal İstihbarat Dairesi bünyesinde görevlendirilen asker şahıslardan   ile irtibatı tespit edilen 15 astsubay hakkında operasyon başlatıldı.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 10:43
MİT’teki askerlere FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarını sürüdürüyor. Bu sabah da önemli bir operasyon için düğmeye basıldı.

Sinyal istihbarat Dairesi bünyesinde görevlendirilen Asker şahıslardan ile irtibatı tespit edilen 15 Astsubaya yönelik operasyon başlatıldı.

Önceki tarihlerde yapılan operasyonlarda Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların ifade ve Teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 15 Astsubayın adreslerine sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince baskın yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin aktif görevde oldukları öğrenildi. Gözaltı işlemleri Ankara ve 6 ilde devam ediyor.

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MİT’teki askerlere FETÖ operasyonu
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