MİT’teki askerlere FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarını sürüdürüyor. Bu sabah da önemli bir operasyon için düğmeye basıldı.

MİT Sinyal istihbarat Dairesi bünyesinde görevlendirilen Asker şahıslardan FETÖ ile irtibatı tespit edilen 15 Astsubaya yönelik operasyon başlatıldı.

Önceki tarihlerde yapılan operasyonlarda Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların ifade ve Teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 15 Astsubayın adreslerine sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince baskın yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin aktif görevde oldukları öğrenildi. Gözaltı işlemleri Ankara ve 6 ilde devam ediyor.



