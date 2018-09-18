Kaçamadan yakalandılar

Bodrum
'dan Yunanistan
'ın İstanköy Adası'na kaçma hazırlığında oldukları tespit edilen FETÖ
-PDY üyesi oldukları gerekçesiyle ihraç edilen kamu görevlileri ve eşleri yakalandı. Gözaltına alınan 3 kadın ve 4 erkek şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Eski milli eğitim ve akademisyenlerden oluşan zanlıların, görevlerinden ihraç edildiği, bazıları hakkında da yurtdışına çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi. Edirne
'de de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7'si FETÖ şüphelisi 8 kişi, askeri yasak bölgede yakalandı. Şüphelilerin FETÖ üyeliğinden haklarında arama kararı olduğu, öğrenildi. 1 şüpheli tahliye edilirken diğerlerinin işlemleri sürüyor.