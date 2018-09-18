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Kaçamadan yakalandılar

Kenan GÜRBÜZ
KENAN GÜRBÜZ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018
'dan 'ın İstanköy Adası'na kaçma hazırlığında oldukları tespit edilen -PDY üyesi oldukları gerekçesiyle ihraç edilen kamu görevlileri ve eşleri yakalandı. Gözaltına alınan 3 kadın ve 4 erkek şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Eski milli eğitim ve akademisyenlerden oluşan zanlıların, görevlerinden ihraç edildiği, bazıları hakkında da yurtdışına çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi. 'de de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7'si FETÖ şüphelisi 8 kişi, askeri yasak bölgede yakalandı. Şüphelilerin FETÖ üyeliğinden haklarında arama kararı olduğu, öğrenildi. 1 şüpheli tahliye edilirken diğerlerinin işlemleri sürüyor.
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Kaçamadan yakalandılar
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