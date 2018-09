Robot üreten gençliğe ihtiyacımız var

BUGÜN NELER OLDU

18 milyona yakın öğrenci 3 aylık yaz tatilinin ardından dün ders başı yaptı. Sabahın erken saatlerinde okula koşan öğrenciler 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili ile büyük heyecan yaşadı. Eğitim öğretim yılı açılışı dolayısıyla İstanbul Çekmeköy'deki Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu'nda tören düzenlendi.Törende konuşan Yıldırım, "Buradan Türkiye'nin her köşesindeki okullara bir çağrı yapıyorum. Temiz okullar için gelin bir seferberlik başlatalım. Sınıflarımızı, koridorlarımızı, bahçelerimizin etrafını pırıl pırıl yapalım" dedi. Yıldırım "Tüm vatandaşlarımıza, iş adamlarımıza bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Okul, sağlık ocağı, hastane, köprü, çeşme elinizden ne geliyorsa mutlaka yapın. Çünkü dünyanın malı dünyada kalıyor. Varlıklıyken gençlere yatırım yapmayı ihmal etmeyin" diye konuştu. 2020'ye kadar Türkiye genelindeki tüm okullarda tekli eğitime geçileceğini belirten Yıldırım "5, 6 büyük il dışında bugün Türkiye bunu hemen hemen halletmiş durumda. O illerimizde de inşallah yoğun bir çalışmayla, hayırseverlerimiz, MEB , valiliklerimiz çalışarak bu hedefi gerçekleştireceğiz" dedi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yıldırım, "Yarın sizler de hepimizin iftihar ettiği pırıl pırıl gençler onlarak bizlerin yerini alacaksınız. Az önce bir yavrumuzla Ahmet'le sohbet ederken, 'Ne olacaksın?' diye sordum. 'Robot yapacağım' dedi. 'Ne yapacaksın robotu Ahmet dedim?' Teröristlere karşı askerlerimizi korumak için robot yapacağım' dedi. İşte bizim ihtiyacımız olan gençlik bu" dedi.Törende konuşan Milli Eğitimi Bakanı Selçuk ise, "Ülkelerin değişimi insanlığın değişimiyle olur. İnsan değişimi de eğitimle olur. Çocuklarımız okulda bilgisayarla eğitim görüyor cümlesinin ötesine gitmek zorundayız. Bu bilgisayarları geliştirenler bizim çocuklarımız olmalı. Değerli veliler her çağda olduğu gibi bunun mimarı sizler olacaksınız" diye konuştu.İçışleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari 'nin Çukurca ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış programına katıldı. Bakan Soylu, okul önlerindeki zehir tacirlerine karşı öğrencileri uyararak, "Kimseden hap, ilaç veya başka bir şey alıp ağzınıza atmayın. Uyuşturucuyla yanınıza gelip 'Al bu hapı iç rahatlarsın, zihnin açılır' diyenlerle sakın konuşmayın. Size verdikleri zehirler zihninizi açmaz, bilakis hayatınızı karartır" dedi.Türkiye Maarif Vakfı'nın ( TMV ) Arnavutluk ve Gürcistan 'daki okullarında 2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı. Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki " New York High School" ve "New York Basic Education" okullarında tören düzenlendi. TMV Arnavutluk Direktörü Fatih Cankurt, TMV'nin 29 ülkede okulu olduğunu, toplam 40 ülkede de merkez kurduğunu belirterek, "Arnavutluk'ta bugün eğitime ilk adımı atıyoruz" dedi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te geçen yıl açılan TMV Okulları'nda yapılan törende, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için de saygı duruşunda bulundu.