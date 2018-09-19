Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > 3. Havalimanındaki olaylar: 24 kişi tutuklandı

3. ndaki olaylar: 24 kişi tutuklandı

'da 3. inşaatında çıkan olaylarda gözaltına alınan  24 kişi tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 08:57 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 09:25
3. Havalimanındaki olaylar: 24 kişi tutuklandı

3. inşaatında geçtiğimiz günlerde çıkan olaylarda çok sayıda işçi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 43 kişi dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. 15 kişi , 28 kişi ise "Kamu Malına Zarar Verme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "Polise Mukavemet", "İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 24 kişiyi tutuklarken 19 kişiyi ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
3. Havalimanındaki olaylar: 24 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN