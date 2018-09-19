Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Adana merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu! 13 asker gözaltına alındı

merkezli 9 ilde / operasyonu! 13 asker gözaltına alındı

'da merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 7'si muvazzaf 13 asker gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 14:20 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 14:20
Adana merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu! 13 asker gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı alınan 9'u muvazzaf 17 askere yönelik , Ankara, İstanbul, Aksaray, Hatay, Gaziantep, Eskişehir, Manisa ve Düzce'de operasyon düzenledi.

Operasyonda 7'si muvazzaf, diğerleri daha önce meslekten ihraç edilen 13 asker yakalandı.

Bir dönem Adana'da da görev yapan askerlerin astsubay, teğmen ve üsteğmen rütbelerinde olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin kimliklerine, kentteki ankesörlü telefonlardan yapılan görüşmelerin analiz çalışmaları sonucu ulaşıldığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu! 13 asker gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN