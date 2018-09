Canımızı Erdoğan kurtardı

B

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de yapılan İdlib görüşmesinden çıkan uzlaşıyla yeni bir insani kriz engellendi. Soçi'de alınan silahsız bölge kararı İdlib'de Türk bayraklarıyla kutlandı.İdlib ve çevresinde yaşayan yaklaşık 4 milyon insan bölgeye askeri bir operasyon yapılmayacak olmasının sevincini yaşıyor. Çatışmalar yüzünden evinde olan insanlar yeniden evlerine dönecekleri günü bekliyor. Türkiye'nin İdlibliler'in canlarını kurtardığını söyleyen Salah Ebubekir, "Türkiye, yaklaşık bir yıldır süren diplomatik çabalarının karşılığını aldı. Bölgede yaşayan Suriyeliler'in güveninin boşa çıkarmadı" diye konuştu.EbuBekir, "Siyasi olarak bakmamamız gerekirse olabilecek en güzel şey oldu. Savaş olmayacak ve topraklarımızda kalacağız. Sınırlarımız muhafaza edilecek. Savaştan kaçıp Türkiye sınırına gelen insanlar evlerine geri dönecek. Özgürce yaşayacak. Evlerini bahçelerini ekip biçecek. Türkiye bizim kurtarıcımız. Arap ülkeleri bile bizim yanımızda değilken Türkiye hep yanımızdaydı. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyoruz. Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine hayat götürdü, elektrik götürdü, her şeyden önemlisi güven götürdü. Türk askerinin İdlib'de kalıcı olmasını istiyoruz. İdlib'in Türkiye'nin güvencesi altına girmesini istiyoruz" dedi.Yaklaşık 8 ay önce Doğu Guta 'dan çıkıp İdlib'e gelen Maha Ahmet Muhanned adlı kadın da, İdlib operasyonuna izin vermeyerek milyonlarca insanın hayatını kurtaran Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor. Muhanned, "Savaşın nasıl bir şey olduğunu görmek için bizim yaşadığımız şu odaya bakmanız yeterli. 4 kadın, 26 çocuk iki odada yaşıyoruz. Kocalarımızı savaşta kaybettik. İdlib'den başka gidecek yerimiz yoktu. Buraya geldik. Günlerdir savaş olacak gözümüze uyku girmiyordu. Her zaman Suriye halkının yanında olan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim canımızı kurtardı. Bizim her zaman için iki umudumuz var. Biri Allah'ımız diğeri de Türkiye. Tüm Türkiye halkına dua ediyoruz" dedi.İdlib şehir merkezinde esnaflık yapan Muhammed Hamde de, Tüm İdlibliler gibi Soçi'de alınan karardan memnun. Rus uçaklarının ve Suriye ordusunu İdlib'e saldırmayacak olmasının bölgede sevinçle karşılandığını söyleyen Hamde, "Bizim amacımız bir özgür bir Suriye'de yaşamak. Bunun için her zaman mücadele vermeye devam edeceğiz. Soçi'de alınacak kararlar. Bugün için alınabilecek en iyi kararlar. Çıkan sonuçtan memnunuz. Evimizdeyiz. Doğduğumuz topraklardayız. Bizim için bundan daha güzeli olamazdı. İdlib'de savaş çıkmasın diye mücadele veren, bize sürekli yardım eden Türkiye'ye sonsuz kez teşekkürler ediyoruz" diye konuştu. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa da mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.Dışişlerı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İdlib mutabakatıyla ilgili önemli mesajar verdi. İşte sözleri:Göçmenlerin ya da yerinden edilmiş insanların bölgeyi terk etmesini engellemek için dünkü zirvede bir çözüm bulduk. İdlib sınırları korunacak. Statüde değişiklik olmayacak. Ve tüm insanlar yerinde kalacak.Bölgeye saldırı olmaması ve rejimin girmemesi için gerekli tedbirleri Rusya alacak. İdlib'in 15 - 25 km derinliğinde, Rusya ve Türkiye'nin sahada yapacağı çalışmalarla yeri belli olacak alan ağır silahlardan arındırılacak. Buradan sadece terörist gruplar çıkarılacak. Bu bölgede Rusya ve Türkiye, müşterek ve eşgüdümlü devriye gezecek. Bunun için ilave asker takviyesi yapmamız lazım.Çavuşoğlu İdlib mutabakatıyla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile telefon görüşmesi yaptı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İdlib'deki askeri pozisyon Rusya ile koordineli devam edecek. Mutabakat taraf ülkeler ve İdlib halkı için önemli bir kazanımdır. Büyük bir insani krizin önüne geçildi" dedi.AvrupaBirliği (AB), Komisyonu Sözcüsü Maja Kojiancic, Sochi mutabakatı için "Anlaşmanın, sivil hayatların korunmasını ve insani yardımların aralıksız sürmesini garanti altına almasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.irleşmiş milletler (BM)Genel Sekreteri Antonio Guterres, mutabakatı memnuniyetle karşıladı, Suriye'deki tüm taraflara mutabakatın uygulanmasına destek vermesi çağrısı yaptı. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da, Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.