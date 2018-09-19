Dünya liderleri BM’de buluşuyor

Birleşmış Milletler (BM
) 73. Genel Kurul
görüşmeleri, dünya liderlerini gelecek hafta New York'ta bir araya getirecek. Çalışmalarına dün başlayan BM 73. Genel Kurulu, gelecek hafta tüm dünyadan 140'tan fazla devlet ve hükümet başkanına ev sahipliği yapacak ve 25 Eylül'de başlayacak üst düzey toplantılarda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. "Barışçıl, Adil ve Sürdürülebilir Toplumlar için Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar" temalı genel Kurul görüşmelerinde Suriye krizinden Arakanlı mültecilere, ABD'nin yeni gümrük tarifelerinden Filistin sorununa, iklim değişikliği ve göçmen sorununa kadar birçok konu ele alınacak. Erdoğan ilk gün dördüncü sırada konuşacak. EMİNE ERDOĞAN EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
YOĞUN diplomasi trafiğinin yaşanacağı BM Genel Kurul görüşmeleri sırasında yan etkinlikler de düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, BM'de Türkiye tarafından düzenlenecek "Afrika'da Kadın ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi" konulu etkinliğe ev sahipliği yapacak.