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'da heyecanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'nin 42 ilinden 10 bin genci, 20-23 Eylül'de 'da gerçekleştirilecek Havacılık, ve () ile buluşturacak.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 20:36 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 20:38
İstanbul'da TEKNOFEST heyecanı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 'daki yeni havalimanının ev sahipliği yapacağı 'nin ilk nin paydaşlarından Gençlik ve Spor Bakanlığı, festivale 42 ilden 10 bin gencin katılımını sağlayacak.

Türkiye'nin dört bir yanından festivale katılacak gençler, benzersiz etkinliklerle buluşacak olmanın yanı sıra Gençlik ve İstanbul için özel olarak hazırladığı stantta, milli teknoloji hamlesinin çok özel örneklerinden bazılarıyla da buluşma imkanı yakalayacak.

ESpor Federasyonunun kurulmasını sağlayarak Türkiye'nin dijital oyunlar ve ESpor alanında önemli hamleler yapmasının önünü açan Gençlik ve Spor Bakanlığının hazırladığı Savaşı konulu Nusrat mobil oyunu, artırılmış gerçeklik ve Evlat mobil uygulamaları ile katılımcılarla buluşacak.

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Ayrıca gençler ve tüm katılımcılar, Gençlik ve Spor Bakanlığı standında çeşitli hediyelerle ve Bakanlık yayınlarıyla buluşma imkanına sahip olacak. Katılımcılar, Kredi ve Yurtlar Kurumunun çalışmaları, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere sunduğu kamplar ve gençlerin gelişimine büyük katkı sağlayan gençlik merkezlerinin sunduğu imkanlar gibi sayısız hizmetle ilgili bilgi alma fırsatını elde edecek.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve tarafından organize edilecek olan TEKNOFEST İstanbul, ödüllü teknoloji yarışmaları, havacılık gösterileri ve özel aktivitelere sahne olacak.

Türkiye'nin önemli kurum ve kuruluşlarının paydaşlığında gerçekleşecek ve milli teknoloji hamlesi bağlamında toplumsal farkındalık adına büyük önem taşıyan festivale rekor katılım bekleniyor.

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İstanbul'da TEKNOFEST heyecanı
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