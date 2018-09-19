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’de teröristlere ait 200 adet CD ele geçirildi

'in ilçesi bölgesinde terör örgütüne ait 200 adet CD ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 12:35 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 12:49
Pervari’de teröristlere ait 200 adet CD ele geçirildi

Valiliğinden yapılan açıklamada, " ilçesi Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda bir mağara tespit edilmiş ve operasyon bölgesinde bulunan birlikler tarafından yapılan mağara aramasında, kullanılmaz hale gelmiş birçok yaşam malzemesi, yaklaşık olarak 200 adet CD, 1 adet not defteri, 1 adet boş Kaleşnikof şarjörü, çeşitli ebat ve miktarlarda pil ile sıhhiye malzemesi bulunmuştur. Bulunan CD'ler, not defteri ve Kaleşnikof marka silah şarjörü incelemesi yapılmak üzere muhafaza altına alınmıştır. Bölücü Terör Örgütü unsurlarına yönelik operasyonlara kararlılıkla ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir" denildi.

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Pervari’de teröristlere ait 200 adet CD ele geçirildi
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