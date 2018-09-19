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Son dakika: ’te ve şüphelisi 2 şahıs yakalandı

Son dakika haberi! 'te 1'i terör örgütü , diğeri ise Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) üye olmaktan aranan 2 şüpheli yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 11:32
Son dakika: Siirt’te PKK ve FETÖ şüphelisi 2 şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Pervari Sulh Ceza Hakimliğince, terör örgütü 'ya üye olduğu gerekçesiyle, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan A.Ö. isimli şüpheli şahıs operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şahsın gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Tillo ilçesinde iAntalyalya Ağır Ceza Mahkemesince, /PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. adlı şahıs da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şahıs, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Son dakika: Siirt’te PKK ve FETÖ şüphelisi 2 şahıs yakalandı
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