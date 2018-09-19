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Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi

Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö Hattında devam eden çalışmalar havadan görüntülendi. 'un ulaşım sorununa önemli ölçüde çözüm sunacak olan demir yolunun genişliği adeta otobanı andırırken, istasyonların büyük ölçüde tamamlandığı görüldü.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 10:03
Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi

'un en önemli ulaşım projelerinden olan Halkalı - Gebze Banliyö hattında sona yaklaşıldı. Marmaray'ın hattında hizmet verecek olan banliyö hattında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kazlıçeşme- Marmaray arasında deneme amaçlı çalışmaya başlayan Halkalı -Gebze Banliyo treni, günler sonra seferlerine başlayacak. Ray bağlantılarının tamamlandığı tren hattında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Zeytinburnu istasyonunda devam eden çalışmalar havadan görüntülenirken çekilen görüntülerde ray bağlantılarının ve istasyonların büyük ölçüde tamamlandığı görülüyor. Projenin dev otobanı aratmazken çekilen görüntüler kendine hayran bıraktı. Hattın yıl sonunda hizmete girmesi bekleniyor.

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Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi
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