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Daire Başkanı'ndan " ile mücadele" uyarısı

15 muz gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı , "Fetullahçı Terör Örgütü () ile mücadelemizde gerilememek lazım, işi daima ciddiye almak lazım. Aksi takdirde demokrasi kaybeder." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 22:07 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 22:25
TEM Daire Başkanı'ndan FETÖ ile mücadele uyarısı

'nün 15 muz darbe girişimi sırasında, gelişmeler hakkında bilgi almak için gittiği Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'nda darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı , "" dolayısıyla evinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"TEHLİKELİ ÖRGÜT"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile dün yeni il emniyet müdürlüğü hizmet binasının açılışı için 'ya gittiklerini belirten Aslan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde saygıyla eğildiğini ifade etti.

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"ALLAH YARDIM ETSİN"

Aslan, FETÖ'nün tehlikeli bir örgüt olduğunu belirterek, "FETÖ ile mücadelemizde gerilememek lazım, işi daima ciddiye almak lazım. Allah, bizim bu yolda haklı olan mücadelemize inşallah yardımcı olur. Aksi takdirde demokrasi kaybeder." diye konuştu.

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Tüm gazilerin "19 Eylül Gaziler Günü"nü kutlayan Aslan, gazilere sabır ve uzun ömür diledi.

Bu arada evde, Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın hastanede kendisini ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı ile Aslan'ın eşyalarının bulunduğu anı köşesi dikkati çekti.

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TEM Daire Başkanı'ndan "FETÖ ile mücadele" uyarısı
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