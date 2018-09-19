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için birlik’ mesajı

SABAH 97 yıldır kutlanan ‘19 Eylül ’ kapsamında terör, , Kore ve gazileri ile bir araya geldi. Gaziler, ‘ için birlik mesajı’ verdi

TÜLAY CANBOLAT Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018
‘Türkiye için birlik’ mesajı
SABAH yaklaşık 97 yıldır kutlanan '19 Eylül ' kapsamında terör, , Kore ve gazileri ile bir araya geldi. Gaziler, ' için birlik mesajı' verdi. İşte gazilerin birlik mesajları:

NİYETİ ŞEHADETTİR
Terör ve 15 Temmuz gazisi olan polis Halil İbrahim Yılmaz: Ülkemiz ekonomik, siyasi saldırılar altında, bizi cephede yenemeyenler başka oyunlara girdi. Gazi vatanı için her an tetikte olandır. Son ana kadar şehadete niyet eden, şehit olmazsa canıyla vatanı gözeten kişidir. Malımı ve canımı vatana bağışlamaya hazırım, yeter ki birlik içinde olalım.

DUYGULANDIRAN SÖZLER
15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin attığı bomba ile Genelkurmay'da başından ağır yaralanan ve geçen iki yıla rağmen yürüyüp, konuşamayan gazi İhsan Çağ'ın babası İbrahim Çağ (37): Ben oğlumun hislerine tercüman oluyorum. İki yıldır yaşam mücadelesi veriyor. Yürüyemiyor, konuşamıyor. Oğlumuz adına nöbeti devir aldık. Üzgün değil gururluyuz çünkü vatan sevdası bunu gerektirir.

VATANI BİZ ANLATALIM
Yaklaşık 8 yıl felçli kalan gazi Zeynel Akkaya (67): Eskiden sadece adımız gaziydi şimdi hükümetimiz çocuğu gibi bakıyor. Devletin başı bizimle ağlayıp, gülüyor, soframıza konuk oluyor. 22 yaşında felçli kalan biri olarak söylüyorum son yıllar bizim altın dönemimiz.
Kıbrıs gazisi Mehmet Erdoğmuş: Babasız büyüdüm ama vatansız yaşanmaz. Yıllardır kendi imkanlarımla çocuk ve gençlere vatan sevgisini anlatıyorum, bilinç aşılamaya çalışıyorum. Gazilerin ikinci vazifesi bu olmalı. Gaziler Günü'ne yeterince ehemmiyet verilmiyor. Sevgililer Günü bile bizden çok konuşuluyor.
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‘Türkiye için birlik’ mesajı
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