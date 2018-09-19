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Yeni havalimanına ilk yolcu uçağı indi...

 Yeni Havalimanı'na teker koyan ilk yolcu uçağı Türk Hava Yolları () oldu. Atatürk Havalimanı'ndan havalanan yolcu uçağı, 15 dakikalık bir uçuşun ardından sorunsuz bir şekilde 'na inişini gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 19.9.2018 19:14 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 19:33
Yeni havalimanına ilk yolcu uçağı indi...

'nda 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Havacılık, ve Teknoloji Festivali olan Teknofest'in son hazırlıklar tamamlandı. Festivalde sergilenecek uçaklar yeni havalimanına gelmeye başladı.

ATATÜRK HAVALİMANINDAN YENİ HAVALİMANINA...

Fuarda sergilenecek olan 'nin Airbus A321NEO tipi uçağı bugün saat 17.00 itibariyle 'ndan havalandı.

Yaklaşık 15 dakikalık bir uçuşun ardından 17.15'te İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yaptı. THY uçağı yeni havalimanına ilk iniş yapan yolcu uçağı oldu. Havalimanı'na ilk inişi ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.

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Yeni havalimanına ilk yolcu uçağı indi...
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