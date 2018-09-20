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3. Havalimanı’na ilk uçağı indi

Giriş Tarihi: 20.9.2018
3. Havalimanı’na ilk THY uçağı indi
'na teker koyan ilk yolcu uçağı Türk Hava Yolları () oldu.
Yeni Havalimanı'nda 20-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest'in son hazırlıklar tamamlandı. Festivalde sergilenecek uçaklar yeni havalimanına gelmeye başladı. Fuarda sergilenecek olan THY'nin Airbus A321NEO tipi uçağı dün saat 17.00 itibariyle 'ndan havalandı ve 15 dakikalık bir uçuşun ardından 17.15'te İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yaptı. THY uçağı yeni havalimanına inen ilk yolcu uçağı oldu.
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3. Havalimanı’na ilk THY uçağı indi
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