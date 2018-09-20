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AK Partili başkanın aracına silahlı saldırı

MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018
AK Partili başkanın aracına silahlı saldırı
'da kaçak yapı yıkımının yapıldığı mahalleye giden Akçakale İlçesi Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın bulunduğu araç, av tüfeği, taş ve sopalı saldırıya uğradı. Saldırının, yıkım nedeniyle çıkan olaylara müdahale için Ayhan'ın bölgeye gittiği sırada gerçekleştiği öğrenildi. Korumaların müdahale ettiği olay sırasında araç, bölgeden uzaklaştırıldı. Olayla ilgili Başkan Ayhan'ın akrabalarının da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da 3 silah ele geçirildi. Ayhan kendisine yapılan silahlı saldırının terör ile bağlantılı olmadığını belirtti.
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AK Partili başkanın aracına silahlı saldırı
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