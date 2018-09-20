Beşiktaş'taki terör saldırısı davası

İstanbul'da 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit edildiği, 243 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Duruşma, 3-4-5-6 ve 7 Aralık'ta Silivri'de görülmek üzere ertelendi

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, mahkeme başkanı Mustafa Çakar, bir önceki celse İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazıya cevap verildiğini ifade ederek, "Gelen yazıda 38 kişi hakkında olayla ilgili olarak bomba temini ve bağlantısının olduğuyla ilgili bir soruşturma yürütülmektedir. Bu soruşturmanın tamamlandıktan sonra bu dosyamızla birleştirilme ihtimaline binaen mütalaa almayacağız." dedi.

Duruşmada, söz alan müştekiler, olayla ilgili her şeyin aydınlatılmasını ve şehitlerin kanlarının yerde kalmamasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, hakkında yakalama kararı çıkarılan sanıkların yakalanmalarının beklenmesine ve 38 şüpheliyle ilgili soruşturmanın akıbetinin sorulmasına karar verdi.

Duruşma, 3-4-5-6 ve 7 Aralık 2018'de Silivri'de görülmek üzere ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 114 sayfalık iddianamede, tutuklu sanıklar Tufan Beyhan, Zeki Yılmaz ve Sercan Bingöl hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Bu sanıklar hakkında ayrı ayrı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay ila 15 yıl, 7 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle öldürmeye yardım etme" suçundan 157 yıl 6 ay ila 210 yıl, 39 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye yardım etme" suçundan bin 315 yıl 9 ay ila bin 755 yıl, 35 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçundan 340 yıl 9 ay ila 420 yıl, 208 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçundan 2 bin 28 yıl ila 2 bin 496 yıl, zincirleme olarak "patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar vermeye yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay ila 16 yıl 6 ay ve zincirleme şekilde"patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar vermeye yardım etme" suçundan da 3 yıl 6 ay ila 16 yıl 6 ay arasında olmak üzere farklı oranlarda hapis cezası talep ediliyor.

Sanıklardan Rıdvan Döner, Fırat Kise ve Necip Yılmaz'ın, "suç örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla, iki kez "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 2 yıldan 10 yıla olmak üzere toplam 9 yıl altışar aydan yirmi beşer yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, sanıklar Hikmet Ölçer ve Zemirhan Yılmaz'ın, "suç örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, Nazim Beyhan'ın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, Sercan Bingöl ve Zeki Yılmaz'ın da iki kez "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 2 yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

TERÖR SALDIRISI

İddianamede, 10 Aralık 2016'da saat 19.00 sıralarında Beşiktaş'taki VodafonePark'ta oynanan ve 20.45 sıralarında biten Beşiktaş-Bursaspor maçındaki taraftarların saat 22.10 sıralarında stadyumdan dağıldıkları belirtilerek, akabinde stadyumun arka kısmında, "eski Beleştepe" tabir edilen noktada TOMA aracının yanında, yaklaşık 40-45 kişilik taraftar grubunun güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polislerinin beklediği, saat 22.29 sıralarında yolda seyir halindeki bomba yüklü otomobilin patlatıldığı anlatıldı.

Patlama sonucunda grup halinde bekleyen 39 emniyet mensubu ile oradan geçen araçlardaki 7 sivil olmak üzere 46 kişinin şehit olduğu ve 208 polis memuru ile 35 sivilin yaralandığı vurgulanan iddianamede, terör örgütünün internet sitesinde 11 Aralık 2016'da yapılan açıklamayla bu saldırının üstlenildiği belirtildi.

İddianamede, yine terör örgütünün 20 Aralık 2016'daki açıklamasıyla saldırıda ölen terör örgütü mensuplarının Kadri Kılınç ve Burak Yavuz olduklarının beyan edildiği ifade edilerek, eylemi gerçekleştirdiği belirtilen teröristlerin birinci derece yakınlarından elde edilen DNA örnekleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda teröristler Kılınç ve Yavuz'un eylemi gerçekleştirdiklerinin kesinleştiği kaydedildi.