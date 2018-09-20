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'nün finanse edilmesine ilişkin dava

İş insanlarından edindikleri çek ve senetleri, 'daki hesaplarda Fetullahçı Terör Örgütü'ne () mali yardım amacıyla kullandıkları ve "himmet" adı altında para topladıkları iddiasıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu () yetkililerinin kayyum atandığı Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 10:21
FETÖ'nün finanse edilmesine ilişkin dava

İstanbul 34. 'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, 12 tutuklu sanık ile aralarında ile çocukları Semih Serhat Dumankaya, Uğur Dumankaya ve Ayla Dumankaya Pirinççi'nin de bulunduğu 14 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Duruşma sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

- İddianameden

İddianamede, sanıklardan Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, Semih Serhat Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi, Murat Koca, Ali Rıza Özbek ve Ahmet Akıncıoğlu'nun, "silahlı terör örgütü () yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar, 55 sanığın ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Sanıklardan Göksel Işık hakkında ise etkin pişmanlıktan yararlandığı için "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, özellikle FETÖ adına kullanılan hesaplardaki c¸eklerin c¸ogˆunlugˆunun Dumankaya grup s¸irketlerine ait olduğu, şirket sahiplerinin örgüte kurban ve "himmet" adı altında para toplayarak finans kaynağı sağladığı öne sürülüyor.

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FETÖ'nün finanse edilmesine ilişkin dava
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