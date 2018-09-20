Gazilerle Gazi’ye gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziler Günü
dolayısıyla dün Anıtkabir'de düzenlenen törene gazilerle birlikte katıldı. Atatürk'ün mozolesine çelenk konmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Bakan Soylu daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak şunları yazdı: "Aziz Atatürk; Aziz milletimiz, gözünü kırpmadan vatan müdafaasına koşan her tehlikeye göğsünü siper eden tertemiz evlatlar yetiştirmiştir. Sadece ordularıyla işgale yeltenen yabancılara karşı değil, 21. yüzyılın insanlık adına utanç kaynağı olarak gördüğümüz terör örgütlerine, bir gece ansızın devleti ele geçirmeye yeltenen içimizdeki hainlere, ülkenin huzur ve güven ortamını bozmaya yeltenen bütün karanlık ruhlara karşı mazimizden getirdiğimiz 'gaza ruhu', ülkemizin her ferdinin kalbinde halen dimdik ayaktadır.
Bu vesileyle, başta şehadete 'bir köstekli saat inceliği kadar' yaklaşmış bulunan zat-ı aliniz olmak üzere gelmiş geçmiş bütün gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum."