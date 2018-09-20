Son dakika: Genelkurmay çatı davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

YAPILAN SAVUNMA

Duruşmada, esasa ilişkin savunma yapan eski yüzbaşı Murat Ertaş, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında plan subayı olarak görev yaptığını söyledi.

Eski albay Doğan Öztürk'ün Genelkurmay Başkanlığına saldırı olabileceğini ve nizamiyelerin takviye edilmesini istediğini belirten Ertaş, silah dağıtıldığını ve kendisinin de bir silah alarak nizamiye bölgesine geçtiğini anlattı.

Nizamiyeye çevre güvenliğinin sağlanmasına destek için gittiğini öne süren Ertaş, savunmasına şöyle devam etti:

"Nizamiyeye gittiğimde iki asker nöbetine devam ediyordu. Orada olmamı kimse yadırgamadı. En büyük gayretim ne olduğunu anlamaktı. Bir süre sonra halk slogan atmaya başladı. Halkı emniyetli durmaları için ikna etmeye çalıştım. Kimseye ateş etmedim."

Cumhuriyet savcısının nizamiyenin kontrol altına alınmasına yardım ettiği yönündeki tespitini reddettiğini belirten Ertaş, sabah saatlerinde Genelkurmay Başkanlığına gelen polis ekipleriyle irtibata geçtiğini daha sonra silahını nizamiyeye bırakıp kaldığı misafirhaneye gittiğini söyledi.

Yaklaşık bir hafta süresince çalışmaya devam ettiğini bildiren Ertaş, daha sonra gözaltına alınarak tutuklandığını ve iki yıldır tutuklu olduğunu belirtti. Ertaş, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya devam ediliyor.