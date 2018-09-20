İstanbul'da sahte pasaport şebekesi çökertildi

İstanbul'da, bazı terör örgütü üyeleri ve düzensiz göçmenlerin sahte pasaportla yurt dışına illegal yollarla çıkışını sağlayan İran bağlantılı bir şebeke çökertildi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girip çıkan düzensiz göçmenler ile FETÖ, PKK, DHKP/C ve DAEŞ gibi terör örgütlerinin firari üyelerine sahte pasaport temin eden bir İran uyruklu 4 kişilik suç şebekesini tespit etti

LÜKS SİTEYE OPERASYON

Yürütülen soruşturma kapsamında 14 Eylül Cuma günü Esenyurt Yeşilpınar Mahallesindeki lüks sitede 2 ayrı apartmana operasyon düzenleyen emniyet güçleri, çok sayıda suçtan aranan şebeke lideri İran uyruklu Afshın A. (35), Afshın Y. (33), Afshın Z. (47) ve Zahed M. (27) adlı 4 kişilik şebeke üyesini yakalayarak gözaltına aldı.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, sahte olduğu belirlenen yabancı ülkelere ait 48 pasaport, 9 adet pasaport yaprağı, 3 adet farklı ülkelere ait kimlik kartı, 1 adet T.C. ikamet izin belgesi, 1 adet yabancı ülkeye ait sürücü belgesi, 1 adet yabancı ülkeye ait sağlık belgesi, sahte pasaport yapımında kullanılan 2 adet PVC kaplama makinesi, 4 adet pasaport mührü için kullanılan baskı makinesi, para kontrol cihazlar, silikon makineleri, leyim cihazı ile ikamet izini ve sahte belge yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Terör örgütü üyeleri ve düzensiz göçmenlere sahte pasaport temin ettiği iddia edilen İranlı 4 şüphelinin ürettiği 16 pasaport ve belge için, Interpol kayıtlarında 'çalıntı' veya 'kayıp' duyurusunun bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan İranlı 4 suç şebekesi üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Zanlıların aynı suçtan 3 ayrı kaydı bulunduğu öğrenilirken, polisteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldıkları belirtildi.