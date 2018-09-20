İşte Sincar'daki PKK üsleri

Irak'ın Musul ilinin Sincar ilçesinde faaliyet gösteren terör örgütü YBŞ, PKK'nın bir kolu olduğunu bir kez daha ispat etti. Sincar Dağı'nda YBŞ'liler tarafından asılan PKK'nın sözde bayrak ve flamaları, Türkmeneli Televizyonu tarafından bir kez daha görüntülendi. PKK'lı terörist Zeki Şengali kod adıyla tanınan İsmail Özden'in büyük posterleri de Sincar Dağı'nda görüntülendi. Türk uçakları tarafından 15 Ağustos'taki hava saldırısında öldürülen ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak kuzeyi Sincar sorumlusu "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden'in etkisiz hale getirilmişti.

Görüntülerde ayrıca PKK'nın elebaşı Öcalan'ın resimlerinin YBŞ'ye ait evlerin duvarlarına çizildiği ve YBŞ'lilerin plakasız araçlarla rahatça Sincar'da dolaştıkları görüldü. YBŞ'lilerin Sincar ilçe merkezinde de faaliyetleri ve eğitimleri görüntülendi. Eğitim kampı ve çevresinin ise ölen militanların resimleriyle donatıldığı gözlendi. Sincar Dağı'nda ve Sincar ilçe merkezinde teröristlere ait eğitim kampları ve karargahlar da bulunuyor.