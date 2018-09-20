Kore gazisini makam aracıyla törene getirdi

Van
'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla dün bir tören yapıldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, valilik bahçesindeki törene makam aracı
yla Şabaniye Mahallesi'ndeki evinden aldığı Kore
gazisi Tefik Gezgen ile geldi. Kıbrıs
, Kore ve terörle mücadele gazilerinin katıldığı tören, Vali Zorluoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Törende konuşan Muharip Gaziler Dergeni Başkanı Cafir Uğur, gazilerin sergilediği kahramanlığın tarihin altın sayfalarına kaydedildiğini belirterek, "Bugün millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde bağımsız ve hür olarak yaşıyorsak bunu aziz şehitlere ve kahraman gazilere borçluyuz. Bize emanet ettiğiniz bu kutsal topraklara sizlerden aldığımız sarsılmaz güç ve azimle sahip çıkacağız" dedi.