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gazisini yla törene getirdi

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Kore gazisini makam aracıyla törene getirdi
'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla dün bir tören yapıldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, valilik bahçesindeki törene yla Şabaniye Mahallesi'ndeki evinden aldığı gazisi Tefik Gezgen ile geldi. , Kore ve terörle mücadele gazilerinin katıldığı tören, Vali Zorluoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Törende konuşan Muharip Gaziler Dergeni Başkanı Cafir Uğur, gazilerin sergilediği kahramanlığın tarihin altın sayfalarına kaydedildiğini belirterek, "Bugün millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde bağımsız ve hür olarak yaşıyorsak bunu aziz şehitlere ve kahraman gazilere borçluyuz. Bize emanet ettiğiniz bu kutsal topraklara sizlerden aldığımız sarsılmaz güç ve azimle sahip çıkacağız" dedi.
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Kore gazisini makam aracıyla törene getirdi
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