O provokatörler tutuklandı

İstanbul Yeni Havalimanı
inşaatında çıkan olaylarda gözaltına alınan 24 kişi tutuklandı, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul
Yeni Havalimanı inşaatında geçtiğimiz günlerde çıkan olaylarda çok sayıda işçi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 43 kişi dün jandarma komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı 28 kişiyi "Kamu malına zarar verme", "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet", "Güvenlik güçlerine mukavemet", "İş ve çalışma hürriyetinin ihlali" suçlarından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Savcılık, 15 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Sulh ceza hakimliği ise 24 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 19 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. AÇILIŞI ENGELLEME GİRİŞİMİ
Dünyanın en büyük havalimanı olarak yapılan ve 5 yıldır süren inşaat çalışmalarının ardından 29 Ekim'de açılacağı duyurulan İstanbul Yeni Havalimanı'nda cuma günü olaylar yaşanmıştı. İşçilerin çıkardığı iddia edilen olaylar, sosyal medyada bazı hesaplar tarafından propagandaya dönüştürülmüştü. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ise gözaltında tutulan 44 kişinin, 29 Ekim'deki havalimanı açılışı öncesi çalışmaları engellemek kastıyla işçileri provoke eden, eylemleri organize eden konumunda oldukları belirtilmişti.
Soruşturma kapsamında kutuklanan zanlıların, kamuoyuna yansıyan provokasyondaki dahli ve bağlantılarının da araştırıldığı öğrenildi. İGA ÇÖZÜM ARADI HDP PROVOKE ETTİ
İstanbul'un 3. Havalimanı inşaatında işçilerin çıkardığı iddia edilen olaylar, sosyal medyada bazı hesaplar tarafından propagandaya dönüştürülmüştü. İstanbul Yeni Havalimanı işletmecisi İGA'nın yöneticileri işçilerle görüşürken, bazı HDP milletvekilleri şantiye alanında işçileri provoke etmişti. İGA Havalimanı İşletmesi'nden yapılan açıklamada, sorurun inşaat alanına giden servis aracının gecikmesi sonucu, bazı işçelerin yağmurda beklerken mağdur olduğuna yer verilerek, işçilerin bu durumu protesto ettiği belirtildi. Açıklamada, "Olayı yakından izleyen İGA yönetimi ve ilgili resmi makamlar, çalışanlarımızla diyalog halindedir" denilmiş, işçilerin her türlü sorunlarının çözümü için çalışılacağını bildirmişti.