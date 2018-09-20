Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > PKK'nın "kamuflajlı şemsiye" yöntemine darbe

'nın "kamuflajlı şemsiye" yöntemine darbe

'de düzenlenen operasyonda, 'lı teröristlerin arazide insansız hava araçları tarafından görüntülenmeyi engellemek i kullandığı kamuflaj desenli bin 985 şemsiye ele geçirildi. Şemsiyeleri Çin'den ithal ettiği belirlenen firma yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 13:07 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 13:58
PKK'nın kamuflajlı şemsiye yöntemine darbe

'de bir firmaya ait depoya düzenlenen operasyonda, 'lı teröristlerin arazide insansız hava araçları () tarafından görüntülenmeyi engellemek i kullandığı kamuflaj desenli bin 985 şemsiye bulundu.

İstihbarat birimleri, yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda teröristlerin İHA'lar tarafından görüntülerinin alınmasını önlemek amacıyla kullandığı kamuflajlı şemsiyelerin Mersin'de bir firma tarafından Çin'den ithal edildiğini belirledi.

KAMUFLAJ DESENLİ 985 ŞEMSİYE

Bunun üzerine söz konusu firmaya ait merkez ilçesindeki depoya operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, kamuflaj desenli bin 985 şemsiye ele geçirdi.

Şemsiyeleri Çin'den ithal ettiği tespit edilen firma yetkilileri hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kasırgadan çok korktu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
PKK'nın "kamuflajlı şemsiye" yöntemine darbe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN