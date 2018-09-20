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’nın sözde sorumlularından biri ’da yakalandı

'da düzenlenen terör operasyonunda 'nın 'daki sözde sorumlularından olduğu değerlendirilen kadın gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 21:41 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 21:50
PKK’nın sözde Hollanda sorumlularından biri Diyarbakır’da yakalandı

Alınan bilgiye göre, Bölge Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak çalışmada, 'da terör örgütü 'ya müzahir oluşumlarda yönetici pozisyonunda bulunduğu ve örgütün sözde sorumlularından olduğu değerlendirilen A.P'nin (51) kentten ayrılarak 'ya gideceği belirlendi.

Terörle Mücadele ekipleri, Hollanda'da terör örgütü PKK lehine düzenlenen toplantı ve gösterileri organize ettiği, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen A.P'yi yakalamak için operasyon başlattı.

Diyarbakır Havalimanı'nda gerçekleştirlen operasyonda A.P. gözaltına alındı.

A.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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PKK’nın sözde Hollanda sorumlularından biri Diyarbakır’da yakalandı
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