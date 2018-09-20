Son dakika: Başkan Erdoğan ABD'li şirket temsilcilerini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li şirketlerin Türkiye temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 2 saat 40 dakika sürdü.

Kabulde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemem"

Erdoğan şu mesajları verdi:

"Serbest piyasa prensiplerine taviz verilmeyecek.

Türkiye karşılaştığı sorunların üstesinden gelebilir.

Türkiye uzun vadede büyüme performansını koruyacaktır.

ABD ile sorunların iş dünyasını olumsuz etkilemesini istemem, gerekli adımları atacağız.

Stratejik ortaklığımız yatırım ve ticaretle güçlenecek.

Türkiye değişen durumlara ve ihtiyaçlara göre gerekli düzenlemeleri yapmaya devam edecek.

Siyasi konuları ekonomik konularla karşılaştırmayı doğru bulmuyorum."

Başkan Erdoğan ABD'li şirket temsilcilerini kabul etti





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