Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Hakkari'de 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Son dakika: 'de 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Son dakika haberi...  kent merkezi ile , ve 'da 30 bölge, 14 gün süreyle yasaklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 13:19
Son dakika: Hakkari'de 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü ile diğer terör örgütlerinin son dönemdeki saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Saldırılar sonucu halkın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile , ve ilçeleri sınırlarındaki 30 bölge, 21 Eylül 2018 günü saat 00:00:01'den 05 Ekim 2018 günü saat 23:59:59'a kadar, özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Hakkari'de 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN