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li küçük Mustafa'ya sahip çıktı

'da, sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla girdikten sonra ortada kalan 15 yaşındaki Suriyeli çocuğa 'ya Türk Silahlı Kuvvetleri sahip çıktı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 10:30 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 10:34
Suriyeli küçük Mustafa'ya TSK sahip çıktı

Sınırı kaçak olarak geçtikten sonra ismini bilmediği bir dernekte kalan ancak daha sonra ülkesine dönmek isteyen , 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldi. Kaçak olarak Türkiye'ye geçtiği için sınır kapısından ülkesine dönemeyen küçük Mustafa, ortada kalınca ne yapacağını bilemeyip gözyaşı döktü.

AFRİN'E DÖNMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Babasının 'de Esad rejimi tarafından hapse atıldığını, annesinin ise kendilerini terk edip başka biriyle evlendiğini anlatan Mustafa, çalışmak için Suriye'den Türkiye'ye kaçak olarak geldiğini, burada çalışamayınca tekrar Afrin'deki ninesinin yanına dönmek istediğini söyledi.

Ortada kalınca kimsenin ilgilenmediği Mustafa'ya Türk Silahlı Kuvvetleri sahip çıktı. Mustafa, jandarma ekipleri tarafından götürülerek misafir edildi.

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Suriyeli küçük Mustafa'ya TSK sahip çıktı
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