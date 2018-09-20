Trabzon'daki FETÖ davasında karar

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Serhat Ergenç ile avukatı ve yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın, örgüt üyeleri tarafından haberleşmede kullanılan "Eagle" ve "Kakao Talk" programlarını kullandığı, dijital materyallerde yapılan incelemelerde "samanyolu haber, küre tv, herkül.org" gibi örgüte müzahir sitelere giriş yaptığının belirlendiğini hatırlattı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanık hakkındaki tanık beyanları, sanığın öğrenci velilerinden örgüt adına kurban bağışı ve gazete aboneliği istemesi, Bank Asya önünde örgüt üyelerince düzenlenen eyleme katılması, Bank Asya'ya talimatla para yatırması gerekçeleriyle silahlı terör örgütü üyesi suçunu işlediğinin tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ergenç da atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Sanık avukatının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Yine aynı mahkemede görülen diğer duruşmalarda da tutuksuz yargılanan öğretmenler Merve Aydın Bahat ve Fatma Yaşar'ın da 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.