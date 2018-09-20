Van'da terör operasyonu

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK'lı teröristlerin, Van-Bahçesaray karayolunda el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleme arayışında olduğu istihbaratının alınması üzerine bölgede operasyon düzenlendi.

Güvenlik korucuları, Altındere Mahallesi kırsalında araziye gömülmüş 100 kilogram amonyum nitratlı gübreyle hazırlanmış el yapımı patlayıcı tespit etti.

Patlayıcı, uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara, vatandaşların desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edilecek.