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17 ilde 24 şüphelisine gözaltı kararı

'ta 'nün "hakim ve savcı çalışma evleri", "mahrem askeri yapılanması" ve "emniyet yapılanması" soruşturmaları kapsamında 17 ilde aralarında muvazzaf binbaşı ve 4 avukatın da bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 12:11
17 ilde 24 FETÖ şüphelisine gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığınca /PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturmada aralarında Tokat'ta halen görevine devam eden binbaşı ile AnkarAntalyalya, Diyarbakır, Hatay, Isparta, , Kastamonu, , Mardin, Samsun ve Tekirdağ'da 7 astsubay, bir uzman jandarma çavuş, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile ilişikleri kesilen Kara Harp Okulu'ndan 3, Astsubay Meslek Yüksekokulundan iki öğrenci olmak üzere 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "emniyet yapılanması" soruşturması kapsamında ise Erzincan, Kayseri, Adıyaman ve Samsun'da meslekten ihraç edilen 5 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca örgütün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturmada ise , İstanbul, Manisa ve 'de 4 avukat hakkında gözaltı kararı çıktı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 24 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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17 ilde 24 FETÖ şüphelisine gözaltı kararı
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