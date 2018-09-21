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'da aranan operasyonla yakalandı

'da 26 yıl 6 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan ve aranan , kovalamaca sonucu yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 09:20
Adana'da aranan hükümlü operasyonla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma" ve "Hırsızlık" suçlarından tutuksuz yargılanırken 26 yıl 6 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Serkan Bahçe'nin teslim olmadığını belirledi.

Bahçe'nin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, nün merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerinden kaçan ve bir hurdalıkta saklanan Bahçe, kovalamacanın ardından yakalandı.

Kovalamaca ve hükümlünün yakalanma anı ise "drone" kameralarınca kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen Bahçe, daha sonra cezaevine gönderildi.

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Adana'da aranan hükümlü operasyonla yakalandı
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