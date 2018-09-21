Bülent Turan: İş Bankası hisselerini darbeciler CHP’ye geri verdi

AK Parti
Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan
, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Adnan Menderes
döneminde CHP
'nin İş Bankası
'ndaki hisselerinin Maliye Bakanlığı
'na devredildiğini gösteren gazete haberlerini paylaştı. Bülent Turan, "İdam ettikleri rahmetli Adnan Menderes zamanında mezkûr (İş Bankası) hisselerin devlete devri sağlanmış ancak darbecilerin klasik CHP sevgisi baş göstererek 27 Mayıs sonrası milletin hisseleri tekrar CHP'ye iade edilmiş. Bu da belgesi..." dedi. Turan, Adnan Menderes döneminde CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Maliye Bakanlığı'na devredildiğini gösteren gazete haberlerini de paylaştı. Turan, konuya makul yaklaşan her partiden milletvekilinin ortak teklif vererek bu saçmalığa son vermesi çağrısında bulundu.