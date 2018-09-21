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: hisselerini darbeciler ’ye geri verdi

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Bülent Turan: İş Bankası hisselerini darbeciler CHP’ye geri verdi
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili , sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından döneminde 'nin 'ndaki hisselerinin 'na devredildiğini gösteren gazete haberlerini paylaştı. Bülent Turan, "İdam ettikleri rahmetli Adnan Menderes zamanında mezkûr (İş Bankası) hisselerin devlete devri sağlanmış ancak darbecilerin klasik CHP sevgisi baş göstererek 27 Mayıs sonrası milletin hisseleri tekrar CHP'ye iade edilmiş. Bu da belgesi..." dedi. Turan, Adnan Menderes döneminde CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Maliye Bakanlığı'na devredildiğini gösteren gazete haberlerini de paylaştı. Turan, konuya makul yaklaşan her partiden milletvekilinin ortak teklif vererek bu saçmalığa son vermesi çağrısında bulundu.
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Bülent Turan: İş Bankası hisselerini darbeciler CHP’ye geri verdi
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