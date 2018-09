Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

İDLİB MUTABAKATI

Dün MGK toplantısını yaptık. Cumhurbaşkanımızın diplomatik girişimleriyle varılan İdlib Mutabakatıyla büyük insani kriz önlendi. İdlib saldırısı bu sayede önlenmiş oldu. Bu mutabakat neticesinde ilgili birimlerimiz çalışmalarını yürütüyorlar. Bunun detayları MİT, TSK ve özel kuvvetler birlik içerisinde Ruslarla birlikte sahada çalışıyorlar. Daha önce de İdlib'le ilgili çalışmalar vardı. Bu çalışmalar şimdi yoğunlaştırıldı. Terör unsurlarının ayrıştırılması bizim için de önem arz ediyor. Biz bunu Afrin'de, Cerablus, El-Bab'da gösterdik. Aynı tavrımız Suriye'nin sınır bölgelerinde de geçerlidir. Biz bunu bir bütün olarak görüyoruz.

MÜNBİÇ DEVRİYESİ

ABD ile varılan Münbiç mutabakatının uygulanması büyük önem arz ediyor. Ortak devriye için çalışmalar tamamlanmak üzere. 90 günlük takvim konulmuştu, daha fazla vakit geçirmeden bunu uygulanması büyük önem arz ediyor. Münbiç yol haritasının herhangi bir gecikme olmadan uygulanmasını bekliyoruz. Biz üzerimize düşeni yerine getirdik, getirmeye devam edeceğiz.

Siyasi süreçte bütün aktörlerin rol alması, anayasa yazım süreci ve seçim süreci için uluslararası toplumdan katkı bekliyoruz. Türkiye'yi daha fazla desteklemeleri aşikardır. 3+3 milyar Euro şekliden vaat edilen fonların gecikmeli olarak geldiğini biliyoruz. Suriye, dünyadaki mülteci krizinin merkezidir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Münbiç açıklaması

SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR

MİT ve ilgili güvenlik kurumlarımızın yurt dışında yürüttüğü operasyonlar var. Bu operasyonlar kararlılıkla devam edecek. Reyhanlı'da olduğu gibi 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra da olsa suç işleyenler adaletin önüne çıkarılacaktır. Hangi terör örgütü hangi yöntemi kullanırsa kullansın işledikleri suçlar cezasız kalmayacaktır.

ABD ZİYARETİ: Sayın Cumhurbaşkanımız pazartesi günü BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Birçok ikili görüşmesi olacak. Yaklaşık 3,5-4 günlük programda yoğun bir diplomasi trafiği olacak.

BERLİN ZİYARETİ: Bu ziyarete olumlu yaklaşıyoruz. Pozitif bir gündem ile gidiyoruz. Maliye Bakanımız da görüşmeler yapacak. Alman tarafının iyi hazırlık yaptığını görüyoruz. Bu ziyaretin ilişkiler için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

YEP AÇIKLAMASI

Sayın Bakanımız gerçekçi, detaylandırılmış, hedefleri belli olan yeni planı açıkladı. Türk ekonomisinin yeniden yapılandırılması, sağlam olan bünyesinin korunması için yeni program açıklandı. Bu programın olumlu karşılandığını görüyoruz.

SORU - CEVAP

* İDLİB'DEKİ GÖZLEM NOKTALARI: 12 askeri gözlem noktamız var. Bu noktaların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda faaliyetlerimiz devam ediyor. Askerlerimiz görevlerini başarıyla yerine getiriyor. Sayıyla ilgili değil, takviye olarak adımlar atılmaya devam edecek.

* MÜNBİÇ'TEKİ YPG UNSURLARI: Çalışma devam ediyor. Sahadan aldığımız bilgiler, sürecin yavaş ilerlediği şeklinde. Biz bunu takip ediyoruz. YPG unsurlarının Fırat'ın doğusuna geçme isteğimiz devam ediyor. Biz bu anlaşmaya sağdığız. ABD'nin YPG ve PYD ile angajmanın devam etmesi bizim için ciddi bir endişe kaynağıdır.

* SINIR ÖTESİ OPERASYONU VE FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İADESİ: ABD olur, başka yerler olur FETÖ'nün yuvalandığı yerler olabilir. İlgili birimlerimizin operasyonları devam edecek. Her an her yerde her şey olabilir.

* ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ: Çeşitli programları olacak. Akış netleştikçe paylaşırız.

* BAHÇELİ'NİN YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI: Cumhur İttifakı geçtiğimiz seçimlerde çok önemli katkılar sundu. Bunun muhafaza edilmesi önem arz ediyor. Bunun detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız çalışacak. Sayın Bahçeli'nin açıklaması memnuniyet verici.

* BAHÇELİ-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ: Bu bir program meselesi. Bu görüşmeler olabilir. İhtiyaç hasıl olduğunda yapılır.