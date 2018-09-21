Irak-Suriye tezkeresi TBMM’de

Irak
ve Suriye
'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzası ile TBMM
'ye sunuldu. Tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmelerin ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği belirtildi. Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiği vurgulanan tezkerede, "Diğer taraftan, Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır" denildi.