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'ndan son dakika açıklaması

: "Soçi'deki mutabakatın uygulama esaslarını görüşmek üzere Rus heyetiyle 19-21 Eylül'de Bakanlıkta toplantı düzenlendi."

Giriş Tarihi: 21.9.2018 16:03 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 16:03
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika İdlib açıklaması

ndan, Rus heyeti ile 19-21 Eylül tarihlerinde düzenlenen toplantılar sonucunda, 'de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırlarının belirlendiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin, Soçi'de ile Rusya Devlet Başkanı 'in katıldığı toplantının ardından mutabakat imzalandığı hatırlatıldı.

Mutabakat çerçevesinde uygulama esaslarını görüşmek üzere Rus heyeti ile 19-21 Eylül tarihlerinde Milli Savunma Bakanlığında toplantı düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Toplantıda bölgenin coğrafi yapısı ve yerleşim alanlarının özellikleri de dikkate alınarak İdlib'de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırları belirlenmiştir. Faaliyetler planlandığı şekilde sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika İdlib açıklaması
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