Operasyonlar devam edecek

Milli Güvenlik Kurulu
(MGK
) dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplandı. Beştepe'de 5 saat süren toplantının ardından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Başta FETÖ/PDY, PKK/ PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere milli birliğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı yurtiçinde ve yurtdışında icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi arz edilmiştir.
İstihbarat ve güvenlik kuruluşlarımızın yaptığı başarılı çalışmalar neticesinde yurtdışında yakalanan teröristlerin yüce Türk adaletine teslim edilmesi, Türkiye
'nin bu konudaki kararlılığının tezahürü olarak değerlendirilmiş, bu tür operasyonların sürdürüleceği ifade edilmiştir. İdlib
çatışmasızlık bölgesine yönelik saldırıların durdurulması konusunda Rusya Federasyonu
ile varılan mutabakatın önemine işaret edilmiştir. Astana
süreci doğrultusunda İdlib çatışmasızlık bölgesinde 12 gözlem noktası tesis eden ülkemizin buradaki varlığını güvenli bir şekilde sürdürmesi konusunda alınan tedbirler gözden geçirilmiştir. Cenevre ve Astana süreçlerinin yanı sıra Rusya Federasyonu ile Soçi'de varılan mutabakatın başarısı için ülkemizin samimi bir şekilde gayret göstermeye devam edeceği belirtilmiştir.
Menbiç'in terör örgütünden temizlenmesi için mutabık kalınan yol haritasının hassasiyetle uygulanmasını beklediğimizin altı çizilmiştir. Güney sınırlarımız boyunca uzanan Suriye'nin diğer bölgelerinin de bir an önce terörden arındırılmasına yönelik faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesi hususundaki kararlılık teyit edilmiştir.
Ege ve Akdeniz'deki gelişmeler hakkında Kurul'a bilgi arz edilmiş, bu hususta KKTC ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik girişimlere karşı ülkemizin hak ve menfaatlerinin tüm imkanlar kullanılarak korunacağı kararlılıkla tekrarlanmıştır.
Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi'ne seçilen Türkmen milletvekillerini de MGK toplantısı öncesi kabul etti. Türkmenlerin sorunlarının konuşulduğu görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin her zaman kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.
Erdoğan, "Şii-Sünni ayrımı yapılmadan tek bir Türkmen çatısı altında birleşsin. Bir ve beraber hareket edin. Diğer Şii Türkmen partilerini de çağırın. Aranızdan çatlak ses çıkmasın, tek ses çıksın" dedi.