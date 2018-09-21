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Son dakika: Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline operasyonu

Son dakika haberi! Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, 'daki 'nde görevli 6 asker gözaltına alındı. Operasyonda, bir tabip üsteğmenin İncirlik Üssü'ndeki askeri lojmanda, bir astsubayın ise nizamiyede gözaltına alındığı öğrenildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 12:09

Cumhuriyet Başsavcılığının 'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 'nde görevli 6 asker için operasyon yapıldı.

Operasyonda, bir tabip üsteğmenin İncirlik Üssü'ndeki askeri lojmanda, bir astsubayın nizamiyede, diğer 4 astsubayın ise merkez Çukurova ilçesindeki evlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin Ankara'ya gönderildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

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Son dakika: Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu
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