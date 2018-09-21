Son dakika: Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker için operasyon yapıldı.

Operasyonda, bir tabip üsteğmenin İncirlik Üssü'ndeki askeri lojmanda, bir astsubayın nizamiyede, diğer 4 astsubayın ise merkez Çukurova ilçesindeki evlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin Ankara'ya gönderildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı.