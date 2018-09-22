14 PKK’lı havadan etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), 14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 3'ü sözde lider kadroda bulunan yurt içinde 21, yurt dışında 35 olmak üzere 56 terörist etkisiz hale getirildi. TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi. Ağrı-Doğubayazıt kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda da 6 terörist etkisiz öldürüldü. Öte yandan Şırnak
'ın Uludere ilçesinde 6 gündür kayıp olan S.Ö. ve Ü.A.'nın PKK
tarafından kaçırılmış olabileceğinden şüpheleniliyor. AA