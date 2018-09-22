Adana'da 12 asker FETÖ'den tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Adana, Ankara, İstanbul, Aksaray, Hatay, Gaziantep, Eskişehir, Manisa ve Düzce'de yapılan baskınlarda 8'si muvazzaf, 14 asker gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin, ankesörlü telefonlar ve büfe telefonlarıyla irtibat kurdukları saptandı. Şüphelilerin cep telefonlarında örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock'a rastlanmazken, çocuklarını da örgütün okul ve dershanelerine göndermedikleri ortaya çıktı.

'DARBEYİ KİM YAPTI BİLMİYORUZ'

Şüphelilerden 4'ü, emniyette sorgularında, 15 Temmuz darbe girişiminin kimin tarafından yapıldığını bilmediklerini söyledi. Askerler, darbe girişimini FETÖ'nün yaptığının söylendiğini, bunu da basından öğrendiklerini belirtti. Şüphelilerden 10'u suçlamaları kabul etmezken, 4 kişi ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini kaydetti.

İşlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen şüphelilerden 12'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.