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Atama kararları 'de

Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığına ait atama kararları 'de yayımlandı. Erdoğan İsmail Cesur'u danışman olarak atadı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 07:40 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 07:46
Atama kararları Resmi Gazete'de

Türkiye 'ın imzasıyla 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Cumhurbaşkanı danışmanlığına İsmail Cesur atandı.

açık bulunan teftiş kurulu üyeliğine ise Şule Öztunç getirildi.

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürü Seyfullah Duran görevden alındı.

İSMAİL CESUR KİMDİR?

1988 yılında İstanbul'da doğan İsmail Cesur, yüksek öğrenimini 2011 yılında İngiltere'nin Reading Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk alanında tamamladı. İsmail Cesur 2012 yılında Başbakanlık Müşaviri olarak kamuda göreve başladı. 2014 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı'nda uzman olarak görev yapan İsmail Cesur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi sosyal medya hesaplarının yönetiminin sorumluluğunu üstleniyor..

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Atama kararları Resmi Gazete'de
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