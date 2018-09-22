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Avrupa’ya kaçırmaya çalıştıkları 37 kişiyle yakalandılar

'nin Demirköy ilçesinde 37 i Avrupa’ya kaçırmaya çalışan 2 organizatör yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 11:32
Avrupa’ya kaçırmaya çalıştıkları 37 kişiyle yakalandılar
Olay 'nin Demirköy ilçesine bağlı Boztaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında M.Ç. hakimiyetindeki bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrolde 30 Pakistan, 7 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. lerle yapılan görüşmelerde M.Ç. ve M.M. isimli şahısların yardımı ile Bulgaristan sınırına yasadışı yollarla gitmek istediklerini beyan ettiler. 37 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme merkezine teslim edilirken, gözaltına alınan M.Ç. isimli şahıs tutuklandı, M.M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Avrupa’ya kaçırmaya çalıştıkları 37 kişiyle yakalandılar
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