Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > CHP'li Gürsel Tekin, bin liralık gömleğiyle kriz edebiyatı yaptı!

'li , bin liralık gömleğiyle kriz edebiyatı yaptı!

Dış mihrakların ekonomisi üzerine gerçekleştirmeye çalıştığı kirli oyunlara 'de ortak oldu. Ülkede kriz var algısı yaratmaya çalışan CHP'li , 'da yaptığı "kriz şovu" sırasında değeri neredeyse bin lira olan gömlek giydi. Kriz yalanı erken sönen Gürsel eleştiri oklarının hedefi oldu.

Giriş Tarihi: 22.9.2018 14:32
CHP'li Gürsel Tekin, bin liralık gömleğiyle kriz edebiyatı yaptı!

'li , dün cuma namazı vaktinde gittiği 'da ibadetini yapmak için dükkanını kapatan esnafın dükkanı önünde çekildiği fotoğraf ile "kriz edebiyatı" yaptı. Kriz nedeniyle Kapalıçarşı'da bile esnafın kan ağladığını iddia eden Tekin'e cevap çok geçmeden Kapalıçarşı esnafından geldi..

961 LİRALIK GÖMLEKLE KRİZ ŞOVU
Kapalıçarşı'da kriz şovu yapan Gürsel Tekin'in üzerindeki gömlek markası ise dikkat çekti. olarak bilinen markanın 967,19 lira değerindeki gömleğini giyen Tekin, neredeyse bin lira değerindeki gömleğiyle "ülkede kriz var" algısı yaratmaya çalıştı.

CHP’nin cuma şaşkını

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'li Gürsel Tekin, bin liralık gömleğiyle kriz edebiyatı yaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN