CHP'li Gürsel Tekin, bin liralık gömleğiyle kriz edebiyatı yaptı!

CHP'li Gürsel Tekin, dün cuma namazı vaktinde gittiği Kapalıçarşı'da ibadetini yapmak için dükkanını kapatan esnafın dükkanı önünde çekildiği fotoğraf ile "kriz edebiyatı" yaptı. Kriz nedeniyle Kapalıçarşı'da bile esnafın kan ağladığını iddia eden Tekin'e cevap çok geçmeden Kapalıçarşı esnafından geldi..

961 LİRALIK GÖMLEKLE KRİZ ŞOVU

Kapalıçarşı'da kriz şovu yapan Gürsel Tekin'in üzerindeki gömlek markası ise dikkat çekti. Brooks Brothers olarak bilinen markanın 967,19 lira değerindeki gömleğini giyen Tekin, neredeyse bin lira değerindeki gömleğiyle "ülkede kriz var" algısı yaratmaya çalıştı.