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Tarifi Cumhurbaşkanlığı'na özel...

'ın talimatıyla 13 ilde yarın dağıtılacak. Cumhurbaşkanlığının özel olarak tarifini gönderdiği aşureler, valiliklerce hazırlanarak halka ikram edilecek. Ayrıca Beştepe Millet Camisi'nde de Cumhurbaşkanlığı görevlilerince aşure ikramı yapılacak

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 21:13 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 21:34
Tarifi Cumhurbaşkanlığı'na özel...

Muharrem ayı dolayısıyla 'ın talimatıyla yarın 13 ilde, öğle namazının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanlığı üst düzey görevlilerinin katılımıyla cami çıkışlarında ve meydanlarda vatandaşlara dağıtımı yapılacak.

İŞTE AŞURE DAĞITILACAK MEYDANLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kırşehir Cacabey Meydanı'nda, Cumhurbaşkanlığı üst düzey görevlilerinden Mücahit KüçükyılmAntalyalya Muratpaşa Camisi'nde, Ahmet Minder Diyarbakır Dağkapı Meydanı'nda, Ali Taha Koç İzmir Konak Meydanı'nda, Arda Ermut Van Kent Meydanı'nda, Hakan Yurdakul Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda, Hakkı Susmaz Ankara Hacı Bayram Camisi'nde, İlker Astarcı Edirne Selimiye Cami Meydanı'nda, Mahmut Kazan Konya Mevlana Meydanı'nda, Metin Yener Şanlıurfa Rabia Meydanı'nda, Salim Atay Trabzon 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda, Veysel Bektaş Rize Sahil Camisi'nde ve Yusuf Karaloğlu İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda aşure dağıtımına katılacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda askerlere Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtmıştı.

ÖZEL TARİF

Ayrıca Beştepe Millet Camisi'nde de Cumhurbaşkanlığı görevlilerince aşure ikramı yapılacak. Cumhurbaşkanlığının özel olarak tarifini gönderdiği aşureler, valiliklerce hazırlanarak vatandaşlara ikram edilecek.

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Tarifi Cumhurbaşkanlığı'na özel...
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