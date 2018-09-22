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, Söyleşisi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı 'ın eşi , Söyleşisi'ne katıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 19:41 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 21:30
Emine Erdoğan, Bezmialem Valide Sultan Söyleşisi'ne katıldı

'nda 'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Osmanlı tarihinde en çok vakıf kuran kadın olarak bilinen 'in annesi 'ın hayatı, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. tarafından tüm yönleriyle anlatıldı.

Programa iş kadınları, kadın akademisyenler ve sanatçılardan oluşan özel bir davetli topluluğu katıldı. Toplantıda gül şerbeti ikram edilerek karşılanan konuklara, Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi.

Toplantının sonunda davetlilerle sohbet eden Erdoğan, vakıf kuran hayırsever kadınların örnek olması gerektiğini ifade etti.

Programda ayrıca İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve (OMAR) mensupları, OMAR Başkanı Dr. Gönül Paçacı yönetiminde, Bezmialem Valide Sultan'ın yaşadığı döneme ait musiki eserlerinin yer aldığı mini bir konser verdi.

Toplantıya, Ayşe Cevahir, , , Meltem Demirören Okyay, Mutlu Alkan, Suzan Toplusoy, Yasemin Gür, Prof. Dr. , Prof. Dr. Ayten Altıntaş, Prof. Dr. Neşe Kavak, Prof. Dr. Hülya Tezcan, Prof. Dr. Ümit Meriç, , 'in de aralarında bulunduğu iş, sanat ve akademi dünyasından isimler katıldı.

Sunuculuğunu Pelin Çift'in yaptığı programın sonunda Bezmialem tarafından hazırlanan Bezmialem Valide Sultan adlı kitap, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ve Prof. Dr. Arzu Terzi tarafından Emine Erdoğan'a takdim edildi.

Emine Erdoğan'ın, benzeri tarih ve kültür sohbetlerine ev sahipliği yapmaya devam edeceği öğrenildi.

Dolmabahçe Sarayı Meşkhane Salonu, zaman zaman halka açık tarih ve kültür sohbetlerine ev sahipliği yapan bir mekan olarak biliniyor.

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Emine Erdoğan, Bezmialem Valide Sultan Söyleşisi'ne katıldı
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